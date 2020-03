Z brněnské lodi Moskva se stane buď Morava nebo Bratislava

O názvu lodi, která po renovaci vypluje po mnoha letech na hladinu Brněnské přehrady, mohou lidé rozhodovat až do konce dubna, rozhodli brněnští radní. Původně se mělo hlasovat do konce března, ale současná situace, kdy se kvůli nemoci COVID-19 prakticky zastavil společenský život a není možné hlasovat osobně, způsobila prodloužení ankety na webu www.brnoid.cz. Uvedl to v tiskové zprávě náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Jde o loď, která poprvé vyplula v roce 1955 pod jménem Moskva poté, co ji postavili zaměstnanci brněnského dopravního podniku. Raritou je například motor z tramvaje, použila se i tramvajová okna. Po převratu v roce 1989 nesla jméno Dallas. Toto jméno už však mít nemůže, protože takto je pojmenovaná jedna z nových lodí v současné flotile.

Lidé mohou vybírat mezi původní Moskvou, dále mezi Moravou a Bratislavou. Morava byla jedna z prvních dvou lodí na přehradě, Bratislava by symbolizovala jedno z partnerských měst.