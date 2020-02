Z archivu Prahy zmizelo pět tisků z období okolo roku 1500

Z depozitáře Archivu hlavního města zmizelo pět starých tisků z období okolo roku 1500. Škoda je podle odhadu minimálně 450.000 korun. Vedení archivu se obrátilo na policii, zmizení tisků odhalili zaměstnanci archivu letos v lednu. Vyplývá to z dokumentu, který dostali pro informaci pražští radní. Archiv spadá pod pražský magistrát a funguje přes 150 let. Úkolem Archivu hlavního města je shromažďovat dokumenty a písemnosti týkající se historie Prahy od počátku města do současnosti. Podle internetových stránek archivu má více než 750.000 evidovaných exponátů v celkovém rozsahu přibližně 23.000 metrů.