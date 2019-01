Wojnar: Výroba aut už letos neporoste, odvětví čeká transformace

Výroba aut v letošním roce pravděpodobně již dále neporoste a zřejmě nepřekoná loňský rekord 1,44 milionu vyrobených vozů. Odvětví naráží na kapacitní i ekonomické limity a čeká jej transformace. V rozhovoru s ČTK to uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Bohdan Wojnar. "Nacházíme se opravdu v situaci, kdy máme za sebou jeden z nejdelších konjunkturálních cyklů v historii. Výroba překonávala rekordy posledních pět let v řadě a to nemůže trvat do nekonečna. Určité zpomalení růstu jsme přitom pocítili již v minulém roce. Letošek by mohl oscilovat okolo loňské úrovně, což samo o sobě nemusí být špatná zpráva," řekl Wojnar. Automobilkám se podle Wojnara kvůli nedostatku pracovních sil nedaří zcela využít ekonomický potenciál Česka. Budou proto investovat do většího využití robotů a automatizace výroby.