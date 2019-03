Wikipedie nebude jeden den kvůli změně autorského práva fungovat

Česká verze Wikipedie nebude ve čtvrtek jeden den fungovat. Její editoři tím chtějí protestovat proti chystané celoevropské reformě autorského práva. Nově pojatá ochrana autorských práv se nemá dotknout přímo Wikipedie, podle editorů ale výrazně omezí dostupnost zdrojů, ze kterých čerpají, a bude tak složitější zajistit kvalitu obsahu encyklopedie. ČTK to řekl předseda spolku Wikimedia Česká republika Vojtěch Dostál. Evropský parlament bude o reformě autorského práva hlasovat na přelomu března a dubna. Podle pravidel, na kterých se shodli zástupci zemí EU a Evropského parlamentu, budou online platformy typu Google nebo Facebook potřebovat licenci na autorsky chráněná díla, která uživatelé nahrají. Směrnice má též zajistit nárok autorů či interpretů na podíl z licencování či převodu jejich práv. Nadále bude možné šířit chráněná díla za účelem citací, kritiky, karikatury či parodie. Opatření se nemá dotknout nekomerčních internetových encyklopedií, jako je Wikipedie, vyloučeny jsou také otevřené softwarové platformy jako třeba GitHub.

"Prvotně protestujeme proti té směrnici jako celku a bojíme se o osud internetu," řekl Dostál. "Na internetu, kde budou platit tato pravidla, se budou daleko hůře sdílet informace, a to je pro wikipedisty důležité. Neustále se snaží dohledávat různé zdroje a pokud jich bude méně, tak to bude problém," uvedl. Dobrovolní editoři Wikipedie musí podle něj uvádět zdroje pro tvrzení, která do encyklopedických hesel přidávají. Jsou to často různé knižní publikace, u žhavých témat ale i webové odkazy, například ze zpravodajských serverů nebo jiných webů. Reforma údajně Wikipedii značným způsobem omezí možnost tyto weby citovat. Bez licence budou moci online platformy užívat jen velmi krátké úryvky. "Co pod tyto úryvky spadá, nikdo ale nevysvětlil," podotkl Dostál.