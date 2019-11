WHO: Čtyři z pěti nezletilých na světě se příliš málo pohybují

Čtyři z pěti nezletilých na světě se příliš málo pohybují, a ohrožují tak své zdraví. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO). Dívky mají podle studie všeobecně méně pohybu než chlapci. WHO doporučuje dětem a mladistvým aspoň hodinu fyzické aktivity denně. V Česku je podle dokumentu o něco lepší situace, než je celosvětový průměr. Zpráva WHO je založená na datech z roku 2016 o 1,6 milionu mladých ze 146 zemí světa.

V Česku se nedostatečně pohybuje 73 procent chlapců a 82 procent dívek. Nejlepší situace v regionu střední a východní Evropy panuje podle studie na Slovensku, které má průměr 71,5 procenta (65,5 procenta u chlapců a 78 procent u dívek). Nejhorší je situace v Jižní Koreji, kde své zdraví nedostatečným pohybem ohrožuje 94 procent nezletilých, nejlépe na tom jsou mladí v Bangladéši (66 procent).