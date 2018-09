Vznik Českého domu bude předcházet přesunu ambasády do Jeruzaléma

Otevření Českého domu v Jeruzalémě bude prvním krokem v záměru přemístit české velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma. Po koordinačním jednání na Pražském hradě to ve společném prohlášení uvedli ústavní činitelé. Přesun ambasády z Tel Avivu prosazuje především prezident Miloš Zeman.Na jednání politici probrali také cestu prezidenta v listopadu do Izraele.

Politici se shodli také na odmítnutí nedobrovolného přerozdělování migrantů i potřebě zvýšené aktivity při řešení konfliktů v oblastech, odkud migranti přicházejí. Podle ústavních činitelů také nadále trvají důvody, proč byly zavedeny protiruské sankce. Ve společném prohlášení vyzvali premiér, prezident, šéf Sněmovny a ministři zahraničí a obrany k naplnění mírových dohod z Minsku všemi zúčastněnými stranami.