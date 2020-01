Výzkum ukázal, že v kůře smrku může přezimovat 75.000 lýkožroutů

V kůře jednoho smrku může přezimovat až 75.000 brouků kůrovce. Ukázal to experiment, kdy vědci shromáždili kůru ze dvou stromů a simulovali pro ni jarní podmínky. Ze sebraného materiálu se v daném prostředí do měsíce vyrojilo 150.000 lýkožroutů. Na experimentu se podíleli vědci z českobudějovického biologického centra akademie věd a Lesy ČR. Petr Doležal z biologického centra dodal, že pokud by kůra zůstala v lese, škůdce by v ní přezimoval a na jaře by napadl další stromy. "Výsledky experimentu bohužel potvrzují, že ponechání aktivních kůrovcových stromů do jarního rojení bez asanace povede k dalšímu zrychlování šíření kůrovců v následujícím roce," uvedl jeden ze spoluautorů projektu zaměřeného na boj s kůrovcovou kalamitou Jan Příhoda.