Výzkum: České děti trápí nedostatek pohybu, byť aktivně sportují

České děti a mládež trápí nedostatek pohybu, ačkoli 62 procent z nich se věnuje organizovanému sportu. Z jejich životního stylu se ale vytrácí přirozený pohyb jako chůze nebo aktivní hra venku. Vyplývá to z Národní zprávy o pohybové aktivitě dětí a mládeže, která byla součástí mezinárodního výzkumu pohybové aktivity. Trend chce změnit ministerstvo zdravotnictví svým akčním plánem. Podle odborníků je potřeba cílit nejen na školy a rodiče, důležitá je také podpora měst a obcí, řekli řešitelé projektu. Na mezinárodním srovnání pohybové aktivity dětí se podílelo přes 500 odborníků ze 49 zemí světa. Dvouletý výzkum dětí od šesti do 17 let v ČR zajistila Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého a plyne z něj, že neorganizovaným pohybovým aktivitám se přes dvě hodiny denně věnuje 27 procent dětí a 59 procent jich chodí pěšky nebo jezdí kole do školy. Čtyři pětiny dospívajících ale více než dvě hodiny denně tráví svůj čas u televize, počítače nebo mobilního telefonu. "Pouze jedno z pěti splňují doporučení pohybové aktivity. Nezdravý pohybový návyk se poté přenáší do dospělosti," řekl novinářům hlavní autor národní zprávy Aleš Gába.