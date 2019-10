Vývoz vojenského materiálu z ČR do Turecka dvojnásobně stoupl

Vývoz vojenského materiálu z Česka do Turecka stoupl loni na 5,4 milionu eur (139,4 milionu korun), meziroční růst byl dvojnásobný. Vyplývá to z výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu pro civilní použití v ČR, kterou každoročně zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Země Evropské unie by se v pondělí měly shodnout na zastavení vývozu zbraní do Turecka, a to kvůli jeho vojenským operacím v Sýrii. Uvedl to finský ministr zahraničí Pekka Haavisto, jehož země Radě EU nyní předsedá. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že státy EU by měly omezení vývozu zbraní do Turecka koordinovat. Vládě navrhne, aby se ke zbrojnímu embargu připojila i ČR, dodal.

Export vojenského materiálu z Česka do Turecka v posledních letech roste. Ještě v roce 2011 byl 95.000 eur (2,5 milionu korun), největšího objemu dosáhl v roce 2015, kdy činil 6,2 milionu eur (160 milionů korun). Do země se podle zprávy z ČR kromě zbraní s ráží menší než 20 milimetrů vyváží střelivo, pozemní vozidla a jejich součásti nebo letecká technika.