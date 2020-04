Výuka se už v letošním školním roce v plném rozsahu nevrátí

Výuka do škol se do července v plném rozsahu nevrátí. Už příští týden by se mohly konat například státnice či rigorózní zkoušky na vysokých školách, pro maturanty se dveře škol zřejmě otevřou 11. května a skupinám školáků z prvního stupně základních škol 25. května. Nebude to ale formou povinné docházky a bude záležet na rozhodnutí rodičů. Skupiny budou fungovat i odpoledne, nahradí tak klasickou školní družinu. Pro chod školních jídelen bude hlavní hygienické hledisko, řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Učitelé, kteří patří do rizikových skupin, by se měli nadále věnovat vzdálené výuce a neměli by být ve školních skupinách, řekl Plaga.

Pokud rodiče umístí dítě do školní skupiny, neměli by mít podle Plagy nadále nárok na ošetřovné. Kolektivy by se podle doporučení vlády měly rozdělit do skupin po 15 dětech. "Pro první i druhý stupeň zůstává nosná vzdálená výuka," řekl Plaga. Školní skupiny mají rodinám ulehčit situaci. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Naopak pokud budou děti sedět v lavicích po jednom a s dostatečnými rozestupy, roušky by mít nemusely. Letní tábory by se mohly uskutečnit ve druhé polovině prázdnin. Možnost jejich organizace v srpnu při dobrém vývoji epidemie zmínil epidemiolog Rastislav Maďar.

Schéma otevírání škol schválené vládou považuje náměstek libereckého primátora pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) za nesmyslné. Obává se, že pro základní školy v Liberci bude problém splnit všechny pokyny. Základní školy na Vysočině, které ČTK oslovila, mají kapacity na to obnovit 25. května výuku na prvním stupni podle postupu, o kterém v úterý rozhodla vláda. Jak přesně bude obnovená výuka vypadat, se ale ještě nerozhodly. Dobrovolný nástup do školy podle některých ředitelů jen vnese do výuky zmatky, učitelům přibude práce, dál budou muset učit i na dálku, absence školních družin nepomůže pracujícím rodičům.