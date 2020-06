Vystrčil poletí na Tchaj-wan speciálem, Babiš cestu nekomentuje

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vyhoví žádosti o poskytnutí vládního letadla pro plánovanou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Žádost ale dosud ministerstvo nemá, řekl novinářům při návštěvě armádních mediků v Hradci Králové. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že rozhodnutí Vystrčila nebude komentovat. "Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, takže je to jeho rozhodnutí, je to na něm, jaký dopad to může mít na naše ekonomické zájmy," řekl Babiš.