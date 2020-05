Vystrčil: Pokud si chceme ponechat svobodu, musíme ji hájit

Boj Pražanů za svobodu v květnu 1945 by měl být mementem, že pokud si Češi chtějí zachovat svobodu, nesmí čekat a musí ji hájit. Před Českým rozhlasem to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), který společně s místopředsedou horní komory Jiřím Růžičkou (za TOP 09 a STAN) uctil památku obětí Pražského povstání a bojů o Československý rozhlas položením věnce. Tradiční pietní akce se letos před rozhlasem kvůli opatřením proti epidemii koronaviru nekoná. Politici ale na místo poslali věnce a kytice, zástupci některých institucí přichází osobně. Český rozhlas vzpomínce věnuje speciální vysílání s projevy hlavních ústavních činitelů.

Jedny z nejvýznamnějších bojů během Pražského povstání vypukly o budovu tehdejšího Československého rozhlasu, padlo při nich na 170 lidí. Vystrčil to označil za boj o svobodu slova. "Pokud něčím začíná a končí svoboda, tak to je tím, že máte nebo nemáte svobodu slova. Proto my bychom na to neměli zapomínat a nikdy bychom si neměli svobodu slova nechat vzít a nikdy bychom se neměli nechat nikým umlčet," řekl. Před Český rozhlas si dnes přišli připomenout tehdejší události a oběti také například ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nebo zástupci ministerstva obrany a armády.