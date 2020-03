Výstaváři přijdou o 450 milionů kvůli rušení zahraničních akcí

České výstavářské firmy přijdou kvůli rušení zahraničních veletrhů kvůli koronaviru o 450 milionů korun, krize tohoto průmyslu se dotkne desítek tisíc lidí. Výstaváři budou žádat o pomoc vládu. Po jednání krizového svazu Asociace výstavářských firem ČR (AVF), která zastupuje stovku firem, to novinářům řekl jeho předseda Jiří Carda. "Situace je pro velkou část našeho sektoru likvidační. Za poslední týden bylo v zahraničí zrušeno přes 100 akcí, na kterých měli zakázky. Je to jako když zpomalíte ze stovky na nulu, jako když narazíte do zdi," konstatoval Carda. Zdůraznil, že propad odvětví nenastal zaviněním majitelů firem, že na podobnou situaci se nedá připravit. "Je to ale prakticky likvidace celého odvětví, jaro je vrcholem naší výstavářské sezony," dodal Carda.Výstavářství je podle něj exportní obor, který zaměstnává desítky tisíc lidí.