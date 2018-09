Výstava Tož to kupte! představuje sbírku umění čtyř prezidentů

Výstava Tož to kupte! představuje koncepce a osudy sbírky děl z Národního fondu Masarykova nakoupené v první polovině minulého století. V Císařské konírně na Pražském hradě je k vidění na 110 exponátů, které se člení do čtyř celků mapující individuální výběr čtyř prezidentů. Jde o první souhrnnou výstavu děl z tohoto fondu. Výstava, která potrvá do 9.prosince, byla otevřena ke stoletému výročí republiky.

Návštěvníci se ve čtyřech barevně odlišných částech mohou seznámit s uměleckým vkusem prezidentů Tomáše Garriqua Masaryka, Edvarda Beneše, Emila Háchy a Klementa Gottwalda. Ve sbírce převažují díla českých autorů 19. století. Dominuje historická malba a krajiny, nechybí ani portréty či moderní umění z Benešova výběru. Zájemci mohou vidět například díla Jaroslava Čermáka, Jana Slavíčka nebo Mikoláše Alše. Součástí jsou i obrazy od Pabla Picassa či Ossipa Braza.