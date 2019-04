Výstava na Petříně mapuje život generála Štefánika

Štefánikova hvězdárna na pražském Petříně zahajuje výstavu mapující život generála, politika a astronoma Milana Rastislava Štefánika, od jehož smrti způsobené pádem letadla uplyne 4. května sto let. Návštěvníci si budou moct prohlédnout například známky s podobiznou Štefánika nebo jeho dizertační práci. Výstava potrvá do konce května. Představí i drobné dobové předměty, jako jsou bankovky a pohledy s portrétem Štefánika, fotografie, Ex libris, články a nekrology. Na výstavě bude i studie z roku 1933 k soše Bohumila Kafky, kterou vytvořil v roce 1938 pro Bratislavu jako pomník. Kopie sochy, který byla zničena v roce 1952, byla odhalena 30. srpna v roce 1994 na Petříně před Štefánikovou hvězdárnou.

Štefánik byl v roce 1918 jmenován ministrem vojenství samostatného Československa a stal se diplomatem v Itálii. Odtud se letadlem, které sám pilotoval, vracel domů. Letadlo se ale nedalo Bratislavy zřítilo a celá posádka včetně Štefánika zahynula.