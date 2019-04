Vysokorychlostní tratě v ČR budou postavené podle francouzských norem

Vlaky na vysokorychlostních tratích v ČR by měly jezdit podle norem francouzského TGV. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) koupí na základě memoranda francouzské technické předpisy pro vysokorychlostní tratě (VRT). Memorandum zástupci společností podepsali na Železniční konferenci v Dříteči na Pardubicku. Jednání o koupi předpisů začala loni v září. SŽDC za ně francouzské SNCF Mobilités zaplatí 11 milionů korun. Předpisy a normy sloužily pro stavbu trati v Maroku a některé systémy využívá španělská železnice. Podle ředitele SŽDC Jiřího Svobody se práce na VRT skokově zrychlí. "Nemáme analýzy, jak se tratě chovají, neznáme diagnostické parametry, nevíme, co znamená tratě založit. Tohle pořídíme naráz a budeme vědět, co budeme chtít po budoucích projektantech a po budoucích zhotovitelích," řekl Svoboda.

Dokumentace pro územní řízení tří pilotních úseků vysokorychlostních tratí by se měla začít zpracovávat letos. Patří mezi ně VRT Polabí na výjezdu z Prahy do Poříčan na Kolínsku, druhý je jižně od Brna a třetí z Přerova na Ostravu. Na stavbu VRT by SŽDC potřebovala 30 miliard ročně.