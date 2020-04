Vysoké školy se ode dneška částečně otevírají studentům

Vysoké školy se částečně otevřou pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Účastnit by se jich mohlo vždy maximálně pět lidí najednou. Školy se kvůli epidemii koronaviru 11. března pro studenty zavřely. Vysokých škol se uvolnění opatření bude týkat jako prvních, až v dalších týdnech by se částečně mohly pro žáky otevřít střední a základní školy. Studenti posledních ročníků studia budou moct přijít na individuální konzultace či zkoušky včetně státnic a rigorózních zkoušek. V omezeném počtu do pěti osob se budou moct také věnovat laboratorní, experimentální nebo umělecké práci, a to zejména za účelem vypracování závěrečných prací a kvůli klinické a praktické výuce a praxi.