Vysoká škola v Brně otevře "univerzitu" pro prarodiče s vnoučaty

Mendelova univerzita chce přispět k porozumění mezi seniory a mladými lidmi. Otevře proto Mezigenerační univerzitu, vzdělávací program určený pro prarodiče a jejich vnoučata od devíti do 13 let. Kapacita je přibližně 40 lidí, uvedla v tiskové zprávě autorka projektu Lenka Kamanová. "Pro posluchače Mezigenerační univerzity připravujeme sérii praktických terénních cvičení, jejichž místa konání jsme vybírali tak, aby byla pro všechny zúčastněné atraktivní a aby poznali, jak široký záběr Mendelova univerzita má," řekla Kamanová. Prarodiče s vnoučaty se tak podívají například na zahradnickou fakultu v Lednici nebo do Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Výuka s odborníky se bude odehrávat vždy ve venkovních prostorách univerzity.

Každý senior může přihlásit pouze jedno vnouče. Společně půjdou na šest setkání ve výukovém období jednotlivých semestrů, a to vždy jednou měsíčně v sobotu v rozsahu pěti výukových hodin.