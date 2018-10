Výsledky letošního senátního finále byly známy asi za tři hodiny od uzavření volebních místností. Letos je druhá nejhorší účast v historii 2. kola voleb do Senátu, 16,5 %. Například v roce 2002 volilo 32,5 % lidí. Pak účast klesala. V roce 2010 přišlo 24,6 %. A před dvěma lety nejméně 15, 4 %.

Do Senátu se letos dostaly jen dvě ženy, to je nejméně v historii. Počet senátorek se po letošních volbách sníží z 16 na 13 z celkem 81 členů Senátu. Lukáš Wagenknecht (za Piráty) na Praze 8 je dosud nejmladší senátor v Česku, 40 let oslavil 24.září.