Výsledek hospodaření katolické církve se loni zhoršil, sucho ji ubralo 761 milionů

Výsledek hospodaření katolické církve se loni proti roku 2017 mírně zhoršil, z hospodářské činnosti byl zisk 460 milionů korun, předloni to bylo 498 milionů. Důvodem jsou především ztráty z lesního hospodářství. Ty kvůli suchu loni překročily 761 milion korun, meziročně o sto milionů korun víc. Informovali o tom zástupci katolické církve. Hlavní, tedy duchovní činnost, loni skončila podobně jako rok předtím ve ztrátě 485 milionů korun. Veškerý zisk loni církev vložila do společensky prospěšných projektů, především do oprav kulturního dědictví. Celkové výdaje na společensky prospěšné aktivity včetně oprav památek překročily 1,5 miliardy korun. Částka je podle zástupců církve dvojnásobná proti roku 2017. Finanční investice loni činily 519 milionů korun, také dvakrát více než předloni. Investice do nemovitostí, které jsou pro církev hlavním investičním nástrojem, loni činily asi miliardu korun, podobně jako předloni.

České církve dostávají od státu ročně příspěvek na platy duchovních a finanční náhradu za majetek, který se nevydává v restitucích. Ta loni pro všechny církevní společnosti, které se státem podepsaly dohodu, činila 2,08 miliardy, katolická církve z toho získala asi 1,3 miliardy. Příspěvek na činnost církve loni činil pro všechny příjemce dohromady 1,23 miliardy korun, pro katolickou církev 759 milionů.