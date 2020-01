Vyslání vojáků k záchraně Čechů v cizině možná bude snazší

Vláda možná dostane právo rozhodnout o vyslání vojáků do zahraničí například k záchraně českých občanů v případě jejich ohrožení bez toho, že by takovou misi musely schvalovat obě parlamentní komory. Předpokládá to poslanecká novela ústavy, kterou navzdory kritice KSČM a SPD podpořila v úvodním kole Sněmovna. Zmírnění podmínek by usnadnilo třeba taky vyslání jednotek české armády do misí sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance nebo ke zvládání nelegální migrace. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) zdůraznil, že jakékoli vyslání vojáků by bylo vždy v souladu s mezinárodním právem.