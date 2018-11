Výroky syna premiéra Babiše vyvolaly ostrou reakci opozice

Výroky syna premiéra Andreje Babiše (ANO) o jeho údajném nedobrovolném držení na Krymu kvůli kauze Čapí hnízdo vyvolaly ostrou reakci opozice. Šest opozičních stran bude jednat o dalším postupu. Nejvyšší státní zastupitelství dalo podnět pražským městským žalobcům, aby podezření o držení Babiše mladšího na Krymu prověřili. Zabývat se tím bude i policie. Babiš záležitost označil za hon na svou rodinu. Uvedl, že jeho syn žije s matkou ve Švýcarsku a že jeho dcera trpí bipolární chorobou. Dodal, že policie věc prošetřovala a dospěla k závěru, že se únos nestal.

Opoziční ODS pozvala zástupce ostatních pěti opozičních stran na schůzku, na které projednají další postup. Pozvaní nejsou komunisté. Předseda Pirátů Ivan Bartoš by přitom jejich účast uvítal, protože bez nich opozice nedisponuje většinou potřebnou pro vyslovení nedůvěry vládě. Místopředseda ČSSD Martin Netolický ČTK řekl, že jeho strana musí žádat jasné vysvětlení. Poznamenal, že je z prvotních informací v šoku. Pokud by se podle něj potvrdila byť jen polovina informací z reportáže, mohla by se situace v Česku podobat mečiarismu. První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija vyzvala Babiše k rezignaci, v minulosti podle ní končili politici kvůli mnohem méně závažným důvodům. Také podle opoziční TOP 09 by měl premiér kvůli kauze údajného únosu svého syna odstoupit. Pokud tak neučiní, vyzval předseda strany Jiří Pospíšil sociální demokracii, aby opustila menšinovou vládu.

Premiér Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala padesátimilionovou dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky a nynější manželky Moniky Babišové. Premiér i část jeho rodiny jsou v souvislosti se získáním dotace stíháni kvůli podezření z dotačního podvodu. Svým duševním zdravím pak obě Babišovy děti argumentovaly při stížnostech proti zahájení trestního stíhání. Jak je uvedeno v usnesení o zahájení trestního stíhání, Babiš junior i jeho sestra vykonávali náročná povolání, která by s duševními poruchami stěží zvládali. Podle kriminialistů vykonával Andrej Babiš ml. nedávno profesi pilota civilního dopravního letadla Boeing 737.