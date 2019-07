Výroční ceny AČFK dostanou na Letní filmové škole Bočan, Majewski i Lasica

Výroční ceny Asociace českých filmových klubů (AČFK), která je pořadatelem Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti, letos na LFŠ dostanou režisér Hynek Bočan, polský režisér Lech Majewski, slovenský herec Milan Lasica i zástupce filmových klubů. ČTK to při zahájení školy řekla ředitelka LFŠ a předsedkyně AČFK Radana Korená. "Bočan je výraznou osobností československé kinematografie, z našeho úhlu pohledu stále nedoceněnou, takže ho chceme připomenout a poděkovat mu za jeho tvorbu," uvedla Korená. Cenu dostane také Majewski, který na LFŠ uvede reprezentativní výběr svých filmů. "Je to renesanční osobnost, což se často nadužívá, ale u něj to platí doslova, je nejen filmový režisér, ale i básník, malíř, vizuální umělec," řekl ČTK hlavní dramaturg přehlídky Jan Jílek. Za renesanční osobnost označují pořadatelé LFŠ i Milana Lasicu, který na přehlídku přijede v úterý. Jedna cena tradičně připadne zástupci filmových klubů, letos ji získá Jaroslav Mužíček, který se LFŠ účastní od začátku a vedl filmový klub v Nové Pace.

Letní filmová škola letos návštěvníkům nabídne zhruba 200 celovečerních filmů, z toho 185 v kinosálech a další v letních kinech. Většina z nich bude navíc reprízována. Pozornost letos pořadatelé znovu věnují české a slovenské kinematografii, ale také například tvorbě Michaela Hanekeho. Na největší nesoutěžní filmový festival v zemi se dosud akreditovalo 3600 lidí, zhruba o 200 více než ve stejnou dobu loni.