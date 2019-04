Vypínání televizního vysílání DVB-T začne v ČR na konci listopadu

Vypínání sítí pro digitální televizní vysílání DVB-T začne na konci letošního listopadu. Uvedli to zástupci Českých Radiokomunikací. Vypínání souvisí s přechodem na nový standard DVB-T2. Ten se zavádí kvůli potřebě uvolnit část frekvencí pro rychlé mobilní sítě 5G, které by se v Česku měly v příštích letech zavádět. Přechod na DVB-T2 by měl být kompletně hotový do konce června 2020. Měly by zlepšit kvalitu digitálního signálu i rozsah jeho pokrytí.

Pozemní vysílání je stále pro příjem televizního signálu nejčastější - využívá ho více než polovina obyvatel Česka. O přechodu na jiný typ, jako je například satelit nebo kabelová televize, uvažují v současnosti jen asi dvě procenta diváků.