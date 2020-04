Vyléčených z covid-19 je v ČR přes 830, ve středu nikdo nezemřel

Počet vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, je v Česku 831. Ve středu v zemi nikdo s touto nákazou v nemocnicích nezemřel. Pokud by byl tento údaj potvrzen i v dalších dnech, bylo by to poprvé od 23. března, kdy v ČR nebyla žádná oběť s covid-19. Potvrzených případů nákazy bylo ke čtvrtečnímu ránu 6303. Laboratoře v Česku ve středu provedly 8332 testů, což je nejvíce od začátku testování. Přibylo 160 nových případů nákazy, což je nižší denní přírůstek než před Velikonocemi, kdy počet testů za den také přesahoval osmitisícovou hranici.

Více než 35 procent úmrtí připadá na lidi starší 85 let, třetina pak je ve věkové kategorii 75 až 84 let. Na nemoc nezemřel nikdo mladší 25 let. V Praze s nemocí covid-19 zemřelo 69 lidí, naopak Zlínský kraj hlásí pouze jednu oběť. V nemocnicích bylo ke středě s nemocí covid-19 hospitalizováno 418 lidí. Jejich počet už několik dní klesá. Ubývá také lidí s těžkým průběhem nemoci, ve středu jich nemocnice registrovaly 75. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 367 lidí.