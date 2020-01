Výhrůžky smrtí vyznavačům islámu jsou pro Babiše nepřijatelné

Výhrůžky smrtí vyznavačům islámu, které neznámý pachatel nasprejoval v pátek na zeď brněnské mešity, odsoudil premiér Andrej Babiš (ANO). Je to pro něj nepřijatelné, uvedl na svém twittrovém účtu. "Výhrůžky smrtí komukoliv jsou pro mě osobně nepřijatelné, daleko za hranou odlišného názoru či víry a je správně, že případ začala okamžitě vyšetřovat Policie ČR," napsal Babiš na twitteru v odpovědi na dotaz časopisu Respekt. V české Ústavě je zakotveno právo na svobodu vyznání. Mešita ve Vídeňské ulici, jediná v Brně, se stala terčem anonymního útoku v minulosti již několikrát.

Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alravi (Muneeb Hassan Alrawi) ČTK v sobotu řekl, že útok na mešitu přichází po delší době klidu. "Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku," řekl Alravi. Mešita v Brně se otevřela v roce 1998 a muslimové se zde pravidelně scházejí k modlitbám.