Vyhoštění opakovaně odsouzených cizinců se možná urychlí

Vyhoštění cizinců, kteří byli v Česku opakovaně odsouzeni pro úmyslný trestný čin, asi bude rychlejší. Možnost soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění zůstala zachována. Schválila to Sněmovna v rámci změn cizineckého zákona. Proces by měl podle návrhu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) trvat nejvýše půl roku mimo jiné díky tomu, že by soudy, i Nejvyšší správní soud, měly na rozhodnutí o odvolání nejvýše 90 dní. Nyní může řízení o zrušení cizincova povolení k pobytu trvat podle ministra i déle než dva roky, zmínil případy, kdy řízení, například s drogovým dealerem, trvá i šest let. Novela také umožní vládě zavést mimořádná pracovní víza na omezenou dobu jednoho roku, řekl Hamáček po schválení předlohy novinářům. Vláda tak podle něj bude moct pružně reagovat na potřeby trhu. Repatriace cizince by neměla být možná do zemí, které Česko nepovažuje za bezpečné a kde by jim hrozila újma na zdraví. Hamáčkův návrh počítá také s tím, že zrušit trvalý pobyt bude možné už po trojnásobném odsouzení za úmyslný trestný čin; nyní to lze po čtyřnásobném odsouzení. Soudy nově nedovolí účastníkům řízení nahlížet do utajovaných informací.