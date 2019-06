Vyhlazení Ležáků si připomněly stovky lidí

Vyhlazení osady Ležáky si na místě tragédie připomněly stovky lidí. Řečníci v projevech připomněli nutnost připomínat si tuto událost, aby se nikdy neopakovala. Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 jako odvetu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, dva týdny po vyhlazení středočeských Lidic. Zahynulo 51 obyvatel Ležáků. "Je důležité si tyto události připomínat. Je to sice 77 let, ale je to důležité pro další generace, pro mladé lidi, aby se nikdy nezopakovalo to, co se tady stalo. Je to pro nás memento," řekl novinářům premiér Andrej Babiš. V projevu také vyzdvihl důležitost spolupráce se spojenci pro uchování míru v Evropě.

Pietního aktu se zúčastnili kromě lidí z okolních obcí také hosté z Česka i ze zahraničí. Do Ležáků dnes dorazila také Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, jedna ze dvou sester, které jako jediné vyvraždění vesnice přežily. Její sestra Marie loni v únoru zemřela. Po proslovech a zapálení ohně do prostoru seskočili výsadkáři. Dnes osadu připomínají žulové pomníky s vytesaným křížem na půdorysech devíti domů.