Zaměstnanců státu by mělo být v příštím roce o 16 tisíc víc než letos. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok. Výdaje na jejich platy by měly vzrůst zhruba o 23 miliard korun. Nejvíc peněz budou dostávat státní zástupci. Naopak nejnižší platy by měli mít zaměstnanci v příspěvkových organizacích na místech mimo státní službu. Průměrný měsíční plat zaměstnance státu by se měl zvýšit na 35 a půl tisíce korun.