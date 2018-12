Výdaje na obranu se každoročně zvýší až téměř o 10 procent

Výdaje na obranu budou v České republice v příštích třech letech růst až téměř o deset procent ročně. Počítá s tím výhled rozpočtu na příští tři roky. V roce 2019 by mělo ministerstvo obrany hospodařit s 66,7 miliardy korun, což je o 7,8 miliardy více než letos. V roce 2021 by to již mělo být 85,3 miliardy. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který ČTK poskytl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Rozpočet ministerstva obrany v posledních letech roste každoročně. Důvodem je zhoršená bezpečnostní situace ve světě i podfinancování z minulých let.

"Hlavní úkol zůstává stejný, dosáhnout dvouprocentního podílu obranných výdajů na HDP do roku 2024," řekl ČTK ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Pokud by se slib, ke kterému se Česká republika spojencům NATO v minulosti zavázala, podařilo vládě naplnit, rozpočet by se oproti současnému stavu zdvojnásobil a činil by tak přes 130 miliard korun. Dvouprocentní závazek vůči NATO plnilo Česko od svého vstupu do aliance v roce 1999 do roku 2003 a pak ještě v roce 2005, později už ne.