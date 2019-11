Výbuch v pardubické továrně Explosia vážně zranil čtyři lidi

Výbuch v pardubické továrně Explosia v pátek ráno vážně popálil tři lidi. Záchranáři je převezli do popáleninového centra v Praze. Čtvrtý člověk utrpěl zranění hlavy a byl převezen do nemocnici v Hradci Králové. Podle mluvčího společnosti Martina Vencla výbuch nastal ve výrobě střelného prachu. Dva popálení mají zranění na více než 30 procentech těla a záchranáři je uvedli do umělého spánku, uvedl mluvčí pardubických záchranářů Aleš Malý. "Dva jsou ve vážném stavu, jeden se středně těžkým poraněním," řekla později ČTK mluvčí vinohradské nemocnice v Praze Jana Roubalová. Podle Vencla po 7:00 začal hořet střelný prach. Zásah hasiči ukončili asi po hodině. Příčinu požáru na místě vyšetřují policisté. Vedení firmy ustanovilo kvůli nehodě vyšetřovací komisi. Provozu společnosti se výbuch výrazně nedotkl.

Společnost Explosia vyrábí výbušniny a střeliva. Firma existuje od roku 1920, od roku 2002 ji stoprocentně vlastní stát. V říjnu 2018 v areálu Explosie zničila exploze málo používaný mostek. Výbuch nikoho nezranil. Nehoda mírně omezila provoz firmy, společnost za ni dostala později pokutu od báňského úřadu.