Výbor RE vyzval ČR k iniciativnějšímu vyšetřování praní peněz

Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to ve své zprávě Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), který je monitorovacím orgánem Rady Evropy. K praní špinavých peněz v České republice dochází převážně v důsledku daňové kriminality, korupce a podvodů, a to mimo jiné internetových a dotačních. Pravděpodobnost výskytu financování terorismu v ČR nadále zůstává nízká, upozorňuje zpráva.

Výbor konstatuje, že české úřady provedly transparentní a realistickou analýzu rizik, kterým země v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním terorismu čelí. Dodává však, že některé aspekty, například využívání fiktivních podnikatelských aktivit či rizika spojená s organizovaným zločinem, vyžadují další rozbor. MONEYVAL ve zprávě chválí české úřady za spolupráci se zahraničními kolegy. Banky působící v ČR jsou podle zprávy patřičně obeznámeny s riziky spojenými s praním špinavých peněz a financováním terorismu.