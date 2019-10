Vstup do Turnaje mistryň po Kvitové nezvládla ani Plíšková

Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do Turnaje mistryň v Šen-čenu porážkou 6:7, 4:6 s obhájkyní titulu Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. V dalším zápase Fialové skupiny sedmadvacetiletou českou hráčku čeká ve středu vítězka US Open Bianca Andreescuová z Kanady. Plíšková, která v předchozích dvou ročnících došla do semifinále, navázala na krajanku Petru Kvitovou, které první zápas v Červené skupině rovněž nevyšel. Vítězka Turnaje mistryň z roku 2011 v neděli podlehla 6:7, 6:4 a 4:6 Naomi Ósakaové z Japonska. Plíšková přitom zápas odstartovala dobře a ujala se vedení 2:0, Svitolinová ale vyrovnala a o vítězce první sady musel rozhodnout dramatický tie-break. V něm měla nakonec Ukrajinka navrch, a i když česká tenistka odvrátila šest setbolů, Svitolinová sedmý proměnila a v nejdelší zkrácené hře roku vyhrála 14:12.