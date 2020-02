Všechny výsledky testů na koronavirus v Česku jsou zatím negativní

Všechny výsledky testů na koronavirus v Česku byly k úternímu ráno negativní. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jich odborníci provedli zatím 48. Do statistiky je započítána i pětice Čechů, kteří se do vlasti vrátili v noci na pondělí. Z Číny do Evropy je dopravil francouzský vládní speciál. Ani u nich testy koronavirus nepotvrdily. Dál ale zůstanou dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce.

České úřady evidují ještě více než 100 občanů ČR, kteří se chtějí vrátit z Číny do vlasti. Tito lidé však nejsou v ohnisku nákazy koronavirem. Pokud by se nestihli vrátit před nedělním přerušením leteckých spojů s Čínou, stát bude připraven vyslat pro ně vládní speciál.