Vrchní soud zvýšil muži trest za napadení Kvitové z 8 na 11 let

Olomoucký vrchní soud zvýšil trest čtyřiatřicetiletému Radimu Žondrovi souzenému pro přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě z osmi na 11 let. Krajský soud jej původně potrestal za těžké ublížení na zdraví, odvolací soud na žádost žalobce překvalifikoval jeho jednání na loupež s přísnější trestní sazbou a to v rozpětí 10,5 až 16 let s ohledem na jeho předchozí trestnou činnost. Žondra vinu opět popřel a žádal vrácení případu krajskému soudu. Podle předsedy soudu Vladimíra Rutara není o jeho vině pochyb, svědčí o tom řada důkazů včetně výpovědi napadené. Soud přitom poukázal na jeho předchozí trestnou činnost, kde se hájil stejně, a to tím, že byl v osudný den na stavbách.

Rozhodnutí soudu přivítala i tenistka, která je nyní v Austrálii. O zvýšení trestu ji přímo ze soudní síně informoval její mluvčí Karel Tejkal. "Pro ni ta záležitost skončila okamžikem jejího výslechu, pochopitelně je ale ráda, že soud i v odvolacím řízení potvrdil to, že ona určila pachatele a rozhodl o trestu," řekl novinářům Tejkal. Dvojnásobná wimbledonská vítězka při potyčce s útočníkem utrpěla řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu. Absolvovala čtyřhodinovou operaci a na turnaje se vrátila po téměř půlroční pauze.