Vrchní soud schválil vydání Tchajwanců viněných z podvodů do Číny

Vrchní soud v Praze schválil vydání osmi Tchajwanců podezřelých z podvodů z Česka do Číny. Uvedl to server iDNES.cz, podle kterého je to poprvé, kdy české soudy umožnily vydání zadržených do Číny. Vydání musí ještě schválit ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Obhájci některých ze zadržených Tchajwanců zvažují podání ústavní stížnosti, což by mohlo podle serveru vydání oddálit, či zvrátit. Tchajwanci vinu popírají. U soudu uvedli, že se obávají, že po vydání do Číny mohou čelit mučení, zmizet beze stopy, nebo být dokonce popraveni. Podle soudu to však nehrozí.

Čína požádala o vydání Tchajwanců kvůli tomu, že údajně v Praze založili gang, který postupně vylákal podvody ze tří Číňanek žijících v Austrálii v přepočtu přes 60 milionů korun. V Číně mohou být za to potrestáni doživotím. Zahraniční média a lidskoprávní organizace dlouhodobě vytýkají Číně mučení vězňů. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií. Tchaj-wan však funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení. ČR uplatňuje jako většina států světa tzv. politiku jedné Číny, oficiálně uznává jen pevninskou Čínu.