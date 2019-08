Za krádež stovek tisíc litrů pohonných hmot ze skladu společnosti Čepro v Loukově na Kroměřížsku si pět lidí odsedí ve vězení od pěti let a tří měsíců do osmi let a zaplatí peněžité tresty v celkové výši 5,1 milionu korun. Vrchní soud v Olomouci potvrdil verdikt Krajského soudu ve Zlíně, který pětici za krádež pohonných hmot potrestal letos v dubnu. Způsobená škoda přesáhla podle spisu 20 milionů korun, obžalovaní vinu popírali. Hrozilo jim až desetileté vězení.