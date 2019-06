Vondroušová se po úspěšném French Open posunula v žebříčku na 16. místo

Tenistka Markéta Vondroušová se díky postupu do finále French Open posunula ve světovém žebříčku o 22 míst na životní 16. pozici. Devatenáctiletá Vondroušová byla před Roland Garros 38. hráčkou světa, ale vítězné tažení až do souboje o titul ji katapultovalo do elitní dvacítky. Nejlepší Češkou zůstala Karolína Plíšková, jež po porážce ve 3. kole klesla pouze o jednu pozici na třetí místo. Petra Kvitová, která kvůli zraněnému předloktí na pařížské antuce nehrála, si polepšila z šestého místa na páté.

Nejlepším Čechem je na 100. místě Tomáš Berdych, který kvůli problémům se zády už tři měsíce nehraje.