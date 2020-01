Vondráček: Jsme stále ještě neusazenou demokracií

Česko je podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) stále ještě neusazenou demokracií. Protesty k občanské společnosti patří, rozhoduje se ale ve volbách, řekl. Letošní rok by měl být ve znamení boje s lidskou hloupostí a nenávistí, uvedl Vondráček v novoročním projevu. Vyzval v něm k toleranci k odlišným názorům a k hájení národních zájmů. Česko je podle Vondráčka v poločase budování svobodné demokratické společnosti, které podle sociologa a politologa Ralfa Dahrendorfa trvá 60 let. Varoval před šířením nepravdivých informací prostřednictvím elektronické komunikace a sociálních sítí. Česko je podle Vondráčka ostrovem bezpečí v neklidném světě. "Važme si toho a nekažme si to," dodal.

Za nejdůležitější tuzemské události označil podzimní krajské a senátní volby a dialog s občanskou společností. Zahraniční politice budou podle Vondráčka dominovat jednání o zabránění nelegální migraci a o klimatických změnách. Nelze redukovat lidský život na uhlíkovou stopu a dopustit nedostatek elektřiny, uvedl předseda Sněmovny. Za extremismus označil jak tvrzení, že každé nové dítě je zátěží pro planetu, tak názor, že k žádné klimatické změně nedochází.