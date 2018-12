Vondráček chce změnit jednací řád, při neúčasti bez omluvy krátit plat

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) připravuje návrh změn sněmovního jednacího řádu, aby se posílila účast poslanců na jednáních dolní komory. Pokud by poslanec neměl pro svou nepřítomnost podloženou omluvu, mohl by se mu krátit denní plat. Vondráček to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Prezident Miloš Zeman se při své nedávné návštěvě Izraele pochvalně vyjádřil o tamním systému v izraelském Knesetu. Návštěvníci izraelského parlamentu na obrazovkách vidí podobizny nepřítomných zákonodárců, jimž se při neúčasti 30 procent krátí plat. Prezident řekl, že pokud by Vondráček chtěl podobné opatření aplikovat, podpořil by ho.

Podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) je hodnocení zákonodárců podle jejich neúčasti na hlasování "naprosto špatné" a jejich nehlasování může mít politické důvody, a to třeba při obstrukcích. "Účast na hlasováních nic nevypovídá o tom, jak je poslanec či senátor aktivní," zdůraznil Kubera. Jako příklad uvedl šéfa senátního ústavně-právního výboru Miroslava Antla (za ČSSD), který v minulých dvou letech nebyl u tří pětin hlasování. Jako předseda výboru je mimořádně aktivní. Kubera téma účasti zákonodárců na jednáních považuje za podobně populistické jako téma snižování jejich platů.