Volný pohyb mezi ČR, Slovenskem a Rakouskem se vrátil do stavu před pandemií

Ve čtvrtek byl plně obnoven volný pohyb lidí mezi Českem, Slovenskem a Rakouskem. Vrátil se do stavu v době před pandemií koronaviru. Otevření společné hranice oznámili ve středu v Praze premiéři obou zemí Andrej Babiš (ANO) a Igor Matovič. Následně oznámil otevření hranic také rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Dosud čeští občané mohli navštívit bez povinného předložení negativního testu na koronavirus Slovensko, Rakousko a Maďarsko, ale museli se do 48 hodin vrátit zpět. Německo od 15. června zruší varování před cestami do 29 evropských zemí včetně České republiky. Polsko 13. května prodloužilo uzavření svých hranic do 12. června. Vstup na polské území je zakázán všem cizincům, tedy i občanům Česka, existují však různé výjimky. Polsko patří mezi bezpečné země, do kterých budou moci Češi od 15. června cestovat bez omezení.