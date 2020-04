Volby do třetiny Senátu a do krajů budou 2. a 3. října

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se budou konat v pátek a sobotu 2. a 3. října. Termín vyhlásil prezident Miloš Zeman. Jeho rozhodnutí ještě musí podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podzimní volby může zkomplikovat situace kolem epidemie nového koronaviru.

V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve 13 krajích. Prahy se krajské volby netýkají, své zástupce do zastupitelstva hlavního města občané vybírají při volbách do obcí. V senátních volbách bude na podzim, stejně jako každé dva roky, obměněna třetina horní komory Parlamentu.