Vojtěch: Zaměstnanci domovů pro seniory budou plošně testovaní

Pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se budou kvůli možné nákaze koronavirem plošně testovat, a to pravidelně každých deset či 14 dní. Poslouží k tomu rychlotesty. Každý kraj jich má dostat 20.000. Testování provedou praktičtí lékaři či zdravotníci, kteří docházejí do domovů. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Po plošném testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i akademických pracovišť.

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a obyvatel domovů, kteří se vrací po pobytu v nemocnici.