Vojtěch: Pět z 52 hospitalizovaných pacientů je v těžkém stavu

Z 52 pacientů hospitalizovaných v Česku s nemocí COVID-19 je pět v těžkém stavu. Čtyři pacienti jsou na umělé plicní ventilaci, jeden nemocný je napojen na mimotělní oběh. To je nyní nejvážnější případ, který je v péči lékařů a sester ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V Senátu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministr je přesvědčen o tom, že ministerstvo v boji s pandemií nového typu koronaviru postupovalo aktivně, nečekalo na to, až se situace vyvine nepříznivým směrem. "A nemyslím si, že jsme něco podcenili," dodal. Připomněl přísloví, že po bitvě je každý generálem. V posledních dnech se daří procentuální nárůst nemocných zpomalovat, což nás může naplňovat jen mírným optimismem, podotkl.

Homolka a Motol připraví 90 lůžek pro pacienty s koronavirem

Vyhrazené dvojice nemocnic Motol a Homolka v Praze a bohunická a svatoanenská v Brně budou mít pro léčbu pacientů s COVID-19 vždy 30 ventilovaných lůžek intenzivní péče a 60 lůžek bude s oxygenací, tedy možností doplňování kyslíku. Podobný model, byť v podstatně menším rozsahu, bude uplatňován v další síti 80 nemocnic po celé zemi, řekl Roman Prymula.

Dále dodal, že hranice Česka budou muset kvůli hrozbě šíření koronaviru zůstat uzavřené do doby, než se zlepší situace v okolních zemích. "Ta choroba má ten velký problém, že my jsme v regionu Evropy. A i když se nám to nakrásně podaří na úrovni České republiky, tak budou i země, kterým se to všem podařit nemusí. A my budeme muset držet minimálně uzavřené hranice do doby, než se ta situace zlepší v okolních zemích," prohlásil. Asi za deset dní se podle něj bude krizový štábu bude zabývat účinností přijatých opatření.

Celkem je v Česku nakažených 464, otestováno bylo 7600 lidí. Vyléčení podle náměstka ministra Romana Prymuly přibývají pomalu, protože je třeba mít jistotu, že už nevylučují virus do okolí. "V Číně na začátku epidemie mnoho týdnu byly desetitisíce nakažených a minimum vyléčených. Lidé vylučují virus i dlouho poté, co nemají příznaky," uvedl Prymula. Evropa se podle něj dohodla, že po propuštění domů se počká ještě týden v karanténě s posledním testem. Negativitu musí potvrdit dva v rozmezí 24 hodin.

Od 19. března nesmí do lázní noví hosté

Lázeňským zařízením je podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly od 19. března zakázáno přijímat do péče nové klienty. Stávající hosté svoji léčbu dokončí, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. "Došlo už i k zavlečení nákazy do lázní, byť v malé míře, " uvedl Prymula. Vláda už dříve omezila také provoz ubytovacích služeb. Některé hotely zavírají samy kvůli nedostatku hostů.

Měsíční výpadek v tržbách léčebných lázní zapříčiněný zákazem přijímat nové klienty se může pohybovat mezi 800 miliony až miliardou korun. Výše ztrát záleží na ročním období a délce platnosti nařízení, které kvůli zabránění šíření nákazy novým typem koronaviru přijala a oznámila vláda. Léčebné lázně v tuzemsku zaměstnávají asi 10.000 lidí a nabízejí kolem 20.000 lůžek, řekl ČTK prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha.