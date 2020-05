Vojtěch: Nová chytrá karanténa letos vyjde asi na 200 mil. Kč

Nová podoba projektu chytré karantény, který má od pondělí převzít ministerstvo zdravotnictví, by měla letos vyjít zhruba na 200 milionů korun. Zahrnuty jsou v tom náklady na informační technologie a na nové pracovníky, kteří by měli nastoupit do nového odboru ministerstva a na všech 14 hygienických stanic. Dohromady by mělo jít o více než 150 nových pracovníků. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministr řekl, že na každou z 14 krajských hygienických stanic by mělo nastoupit deset nových pracovníků. Budou se soustředit na trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s nemocnými. Ministr zopakoval, že zapojení do systému karantény bude i do budoucna dobrovolné.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) v pořadu uvedl, že hygienické stanice dosud při trasování nemocných pracovaly bezchybně a velmi efektivně a projekt chytré karantény mu nepřipadá nezbytný. Vojtěch připustil, že nejde o nic úplně nového, ale zásadní je podle něj s pomocí nových nástrojů epidemiologické šetření výrazně urychlit a také zefektivnit a zrychlit testování.