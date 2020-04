Vojtěch: Neomezené cestování není otázka letošního léta

Neomezené cestování jako v době před pandemií koronaviru není otázka tohoto léta. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Umí si představit, že by v letní sezoně mohli turisté do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy. Podle něj se nyní vedou příslušná jednání s Chorvatskem a se Slovenskem. Zdůraznil však, že vše bude záležet na vývoji pandemie a že rozhodovat na základě nynějších dat by považoval za předčasné.

"Dokážu si to představit u vybraných zemí, ale nikoli tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. To si myslím, že není otázka následujících týdnů a možná ani tohoto léta," řekl Vojtěch o možnosti dovolené v zahraničí. Klasická turistika by se podle něj mohla uvolnit do zemí, které jsou mírně rizikové. Bezrizikový z hlediska nákazy podle něj nyní není žádný stát.