Vojtěch: Nemocnice mohou začít obnovovat i běžnou péči o pacienty

Nemocnice mohou začít obnovovat i běžnou péči o pacienty, která byla kvůli pandemii koronaviru omezena. Ministerstvo zdravotnictví vyzve poskytovatele akutní lůžkové péče, aby zajistili kapacity i pro jiné výkony elektivní péče, část kapacity ale musí zůstat vyčleněna pro lidi s onemocněním covid-19. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Například Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze už ve čtvrtek uvedla, že tento týden začne běžnou péči o pacienty postupně obnovovat. Také poskytovatelé ambulantní péče by měli postupně přejít na standardní režim. Resort ale specifikuje doporučení, týkající se například elektronického systému na objednání, aby se co nejméně lidí potkalo v čekárnách.