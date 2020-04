Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření

Pokud se situace do středy nezmění, bude možné podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Řekl to na tiskové konferenci. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované. "Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa," řekl ministr. Prodejny podle něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce budou bezesporu jedno z posledních rušených opatření, dodal. I pokud se otevřou restaurace a obchody, bude podle něj nutné dodržovat mezi zákazníky nejméně dvoumetrové rozestupy i v následujících měsících.

Nikdo podle něj nemůže čekat, že během měsíce se všechno vrátí do normálu. "Po otevření obchodů bude asi 14 dní na vyhodnocení, pak by mohly přijít další kroky," řekl ministr s tím, že zřejmě mezi nimi vždy bude dvoutýdenní odstup.

Kolik lidí v populaci onemocnění prodělalo, třeba i úplně bez příznaků, podle ministra není možné odhadovat. Některé země uvádějí jednotky procent, ministr zmínil i 40 procent. "Nikdo to nedokáže odhadnout, uvidíme to na základě připraveného testu reprezentativního vzorku populace," řekl. Vybraných pět tisíc lidí chce stát otestovat v Praze a také na Olomoucku, kde byly na počátku epidemie uzavřené obce. Začít by se mělo v řádu dní.