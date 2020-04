Vojtěch chce po Velikonocích představit plán uvolňování opatření

Ministerstvo zdravotnictví chce po Velikonocích představit plán postupného uvolňování přijatých opatření kvůli koronaviru. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V úřadu ustavil skupinu epidemiologů, která by měla posuzovat dopady rozvolněných opatření. Mezi jednotlivými uvolněními by měl podle Vojtěcha být určitý časový odstup, aby bylo možné vyhodnotit dopad takového rozhodnutí. Nepůjde tak o nějaké živelné úpravy, řekl. "Chci připravit jasný plán, po Velikonocích ho představíme, jak to bude probíhat, aby to mělo řád, aby ten plán byl na stole," poznamenal ministr.