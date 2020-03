Vojenský speciál odletěl do Číny pro rychlotesty

Z kbelského vojenského letiště odletěl vojenský speciál do Číny pro rychlé testy na nový typ koronaviru. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Zpět by se letadlo mělo vrátit v noci z úterý na středu. Premiér Andrej Babiš v neděli uvedl, že v Číně nabere 100.000 rychlotestů na koronavirus. "Testy jsou určené pro rychlou diagnostiku osob, které mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření pro nákazu koronavirem. Výsledky testů jsou k dispozici do 29 minut," napsal Babiš. Vojenští piloti do Číny letěli již na začátku března. Do Číny tehdy přepravili českou humanitární pomoc na boj proti koronaviru.